La definizione e la soluzione di: C è l aurora e la verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SALSA

aurora polare L'aurora polare, spesso denominata aurora boreale o australe a seconda che si verifichi rispettivamente nell'emisfero nord o sud, è un fenomeno ottico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

