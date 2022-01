La definizione e la soluzione di: Vi si appoggia chi sale le scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRIMANO

Significato/Curiosità : Vi si appoggia chi sale le scale

Scala (architettura) (categoria scale) funzione di permettere il riposo a chi sale, oppure semplicemente ad accedere ad altre zone dell'edificio. Anticamente le scale degli edifici erano costruite ...

