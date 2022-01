La definizione e la soluzione di: Le aperture per lo sfogo di vapori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFIATATOI

Significato/Curiosità : Le aperture per lo sfogo di vapori

Vulcano (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) prodotti dell'attività magmatica endogena: polveri, gas, vapori e materiali fusi solidi. La fuoriuscita di materiale è detta eruzione e i materiali eruttati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 gennaio 2022

