La definizione e la soluzione di: Accolgono persone non autosufficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSA

Significato/Curiosità : Accolgono persone non autosufficienti

Altre definizioni con accolgono; persone; autosufficienti; accolgono Comodamente più persone; Dove s’è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa; Raccolgono i voti; Vi si raccolgono i documenti; Tu insieme ad altre persone ; La si ripone nelle persone amiche; Un folto gruppo di persone ; Le tre persone divine della Chiesa cattolica; Cerca nelle Definizioni