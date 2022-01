La definizione e la soluzione di: Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TIRO LIBERO

Significato/Curiosità : Viene assegnato nella pallacanestro dopo un fallo

pallacanestro recidivo) "B": fallo tecnico alla panchina (sanzionato sempre con un tiro libero più possesso chi ne aveva diritto prima del fallo, non Viene assegnato a chi ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

