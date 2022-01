La definizione e la soluzione di: Svagarsi, divertirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DILETTARSI

Significato/Curiosità : Svagarsi, divertirsi

Fangirl (libro) condivideva la passione di Simon Snow - adesso vuole stringere nuove amicizie e svagarsi alle feste. Nonostante le iniziali difficoltà, Cath si interessa al corso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con svagarsi; divertirsi; Dimostrare di divertirsi ; divertirsi , giocherellare; Farla significa divertirsi in modo chiassoso; Va in giro per divertirsi ; Cerca nelle Definizioni