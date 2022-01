La definizione e la soluzione di: La sua foce divide in due la Riviera Ligure tra Levante e Ponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEIRA

Significato/Curiosità : La sua foce divide in due la Riviera Ligure tra Levante e Ponente

Riviera di Ponente La Riviera di Ponente (Rivëa de Punènte in Ligure) è la regione geografica che comprende il tratto di costa posto nella parte occidentale della Liguria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con foce; divide; riviera; ligure; levante; ponente; La foce dell Adige; Antica città greca nella Misia fondata da foce si; foce di fiume a triangolo; La foce del fiume di Pisa; divide in due Parigi; divide l Alaska dalla Siberia; S alzano per divide re; divide il primo dagli altri; Cittadina della Sicilia nella riviera dei Ciclopi; É mite in riviera ; Città sarda sulla riviera del Corallo; Località turistica sul lago di Garda: __ riviera ; Una gustosa focaccia ligure ; Scaricatore di porto ligure ; E montuoso quello ligure ; Comune ligure dove soggiornò David H. Lawrence; Punto che corrisponde al levante ; È levante in Giappone; Lo è una spesa più che rilevante ; L impero del Sol levante ; Imponente edificio che domina Gubbio; Corrente che si opponeva alla poetica del massimo esponente del barocco letterario; 14 Un componente del peltro; Imponente rudere romano; Cerca nelle Definizioni