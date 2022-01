La definizione e la soluzione di: Squisito sugo di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosità : Squisito sugo di carne

Salsiccia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) facilità di trasporto e di conservazione che conferiva alla carne di maiale, oltre che per lo Squisito sapore. D'altronde, a riprova della genuinità di questa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con squisito; sugo; carne; squisito modo di preparare le melanzane; Uno squisito pesce marino; Lo squisito e ricco stile Luigi XV; I crostacei per uno squisito cocktail; Nel soffritto e nel sugo ; Località del Reatino... che ricorda un tipo di sugo ; Bacche rosse per la pasta al sugo : __ pelati; sugo per spaghetti; Un tipico piatto turco a base di carne arrosto; Un tipo di maschera... non carne valesca; Girano per cuocere la carne ; Si può giocarne uno brutto; Cerca nelle Definizioni