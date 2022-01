La definizione e la soluzione di: Lo sono certi film in lingua originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SOTTOTITOLATI

Significato/Curiosità : Lo sono certi film in lingua originale

lingua esperanto sono state scelte da quelle di varie lingue studiate da Zamenhof, affinché fossero semplici da imparare e nel contempo potessero dare a questa lingua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

lingua esperanto sono state scelte da quelle di varie lingue studiate da Zamenhof, affinché fossero semplici da imparare e nel contempo potessero dare a questa lingua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; certi; film; lingua; originale; sono confinanti con i somali; Lo sono Yahoo! e Google; Lo sono i frutti non ancora pronti per essere raccolti; sono molto... espansivi; certi sono a rotelle; Lo sono certi vini maturati in piccole botti; Sostituisce la tenda in certi campeggi; Ostacolati come certi amori; Un famosissimo film con Bette Davis e titolo di un programma Tv condotto da Franca Leosini; Un film come Mamma mia!; In un noto film della Disney si chiama Ariel; Marlee premio Oscar col film Figli di un dio minore; La corretta pronuncia di una lingua ; Molto preparati nella lingua di Cicerone; Una lingua dell UE; L estremità della lingua ; Libera dal peccato originale ; originale e vero; Bizzarro, originale ; Consentono di seguire i film stranieri in lingua originale ;