La definizione e la soluzione di: Segnare con righe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRIARE

Significato/Curiosità : Segnare con righe

Yahtzee (categoria Voci con codice LCCN) realizzata una combinazione utile. Al termine dei tre lanci il giocatore deve Segnare obbligatoriamente un punteggio in una delle caselle del segnapunti non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con segnare; righe; Si può segnare con un colpo di testa; Insegnare a stare al mondo; Ha il compito di insegnare ai più giovani; Un passaggio per segnare ; Completo elegante a righe , spesso da uomo; È a righe o a quadretti; Alternativa alle righe del quaderno per scuola; Attaccabrighe ; Cerca nelle Definizioni