La definizione e la soluzione di: Piccolo mobile di cristallo in cui si tengono oggetti pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCARABATTOLO

Significato/Curiosità : Piccolo mobile di cristallo in cui si tengono oggetti pregiati

Altre definizioni con piccolo; mobile; cristallo; tengono; oggetti; pregiati; Il piccolo carro; Un piccolo contenitore; L uccello più piccolo ; Uno spettacolo che si segue sul piccolo schermo; Automobile a New York; Un morbido mobile ; È dietro ogni automobile ; Nel carro e nell automobile ; Un pregiato cristallo ; Quella di cristallo la perde Cenerentola al ballo; Regione mitteleuropea famosa per il cristallo ; Levigazione, lucidatura, del marmo e del cristallo ; Lo contengono i tortellini; Recipienti che contengono mosto; Si tengono nel l armadio; tengono la merce in cassaforte; Un insieme di oggetti da buttare; Luogo in cui si acquistano oggetti vecchi e usati; oggetti fatti con una lega di rame e zinco; Negozio che vende oggetti minuti e di poco valore; Lavora con legni pregiati ; Bottiglia per vini rossi pregiati ; I pezzi più pregiati d'una collezione; La arte di lavorare legni pregiati ; Cerca nelle Definizioni