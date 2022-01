La definizione e la soluzione di: Nuovo assetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIORDINO

Significato/Curiosità : Nuovo assetto

Accordo di Dayton (sezione Il Nuovo assetto istituzionale) L'Accordo di Dayton (più precisamente l'Accordo Quadro Generale Per la Pace in Bosnia ed Erzegovina, in inglese: General Framework Agreement for Peace ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

