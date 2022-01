La definizione e la soluzione di: In molte grandi città è chiuso al traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENTRO

Significato/Curiosità : In molte grandi citta e chiuso al traffico

traffico di droga Il traffico di droga, propriamente narcotraffico, o traffico di stupefacenti, è il sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti. Quest’attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

