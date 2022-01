La definizione e la soluzione di: Liguri del capoluogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENOVESI

Significato/Curiosità : Liguri del capoluogo

capoluogo (Italia) sempre, il nome del capoluogo della circoscrizione amministrativa coincide con quello dell'istituzione stessa. Si parla di capoluogo di comune quando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

