La definizione e la soluzione di: Informazione elementare del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosità : Informazione elementare del computer

Informatica (reindirizzamento da computer engineer) informativa elementare del database è il record, inteso come stringa organizzata in campi per consentire l'archiviazione di un gran numero di informazioni anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

