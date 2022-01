La definizione e la soluzione di: Un dolce a più strati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MILLEFOGLIE

Significato/Curiosità : Un dolce a piu strati

dolce stil novo Il dolce Stil Novo, conosciuto anche come Stilnovismo, Stil novo o Stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il 1310 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con dolce; strati; Bibita dolce e giallognola; Ha scritto dolce per se; Producono una dolce sostanza; Lo è una sostanza poco dolce ; Energy Information Administrati on; Divisioni amministrati ve come l Essex e il Suffolk; Organi amministrati vi dei porti; Associazione che raggruppa i magistrati sigla; Cerca nelle Definizioni