La definizione e la soluzione di: Contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornello dai fonditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CESTONE

