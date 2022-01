La definizione e la soluzione di: Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOMERO

