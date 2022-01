La definizione e la soluzione di: Che non termina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DURATURO

Significato/Curiosità : Che non termina

Terminio ne fanno una meta turistica per gli sport invernali che si svolgono su di esso. Il Monte Terminio è stato sede della omonima stazione sciistica in attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

