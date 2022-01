La definizione e la soluzione di: Il cantone nel quale viveva Guglielmo Tell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : URI

Significato/Curiosità : Il cantone nel quale viveva Guglielmo Tell

Svizzera lasciata ai singoli cantoni, quindi in ogni cantone l'insegnamento viene impartito nella lingua o nelle lingue ufficiali del cantone mentre è obbligatorio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

