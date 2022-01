La definizione e la soluzione di: Un bosco simile al querceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERRETO

Significato/Curiosità : Un bosco simile al querceto

bosco legge italiana differenzia un bosco, da un'alberatura, da un frutteto o da simili piantagioni, nei seguenti termini: un bosco, per essere tale, deve avere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 gennaio 2022

Altre definizioni con bosco; simile; querceto; Cappuccetto Rosso attraversa il bosco per andare a trovarla; Fragole, more, mirtilli lo sono di bosco ; Tra i frutti di bosco ci sono quelli rossi e neri; Uno spiazzo nel bosco ; Antico strumento a corde simile alla cetra; È simile al cannone; Pesce simile all anguilla; È simile allo zibellino; Cerca nelle Definizioni