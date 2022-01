La definizione e la soluzione di: Una tragedia di Sofocle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AIACE

Significato/Curiosità : Una tragedia di Sofocle

Antigone (Sofocle) Antigóne) è una tragedia di Sofocle, rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C. L'opera appartiene al ciclo di drammi tebani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con tragedia; sofocle; tragedia greca basata sullla figlia di Agamennone; Con Cleopatra in una tragedia di Shakespeare; Così l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci; Celebre tragedia di Racine; Un Edipo di sofocle ; Il più celebre dramma di sofocle ; Come un'opera sofocle a; Edipo a __, tragedia di sofocle del V secolo a.C; Cerca nelle Definizioni