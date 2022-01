La definizione e la soluzione di: Strumento per fare cerchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Significato/Curiosità : Strumento per fare cerchi

Circoligrafo (categoria Strumenti per il disegno) dei cerchi perfetti in alternativa al compasso. Spesso viene chiamato "cerchiometro", ma il termine più corretto è il precedente. Viene usato per fare tutti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con strumento; fare; cerchi; Antico strumento a corde simile alla cetra; Un polivalente strumento elettrico di misura; Uno strumento con tastiera automatica; Uno strumento d ebano; Si usa per fare punti; Fa fare discorsi confusi; Dio greco con la fare tra; fare ... il concorrente; cerchi o luminoso; cerchi o di luce; cerchi o metallico bucato utile per fare spessore; Ha completato i riti segreti della cerchi a;