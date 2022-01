La definizione e la soluzione di: Località presso il passo del Tonale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PONTE DI LEGNO

Val di Sole (categoria Stazioni e comprensori sciistici del Trentino-Alto Adige) statale 42 del Tonale e della Mendola che la connette con la Lombardia (Val Camonica) tramite il passo del Tonale o con Bolzano tramite il passo della Mendola; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

