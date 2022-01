La definizione e la soluzione di: Affetta modi non suoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SNOB

Significato/Curiosità : Affetta modi non suoi

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario dei modi di dire) Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 gennaio 2022

Altre definizioni con affetta; modi; suoi; Si affetta ... con i denti; Mostrare con affetta zione; Agrumi che a volte s affetta no; La unità di peso dell affetta to; I modi d interagire propri di una famiglia; Comodi tà da gran signore; Ordinari nei modi , non raffinati; Cerca di guadagnare in tutti i modi ; Ha i suoi servizi; I suoi fuochi sono noti ai marinai; I suoi semi danno un olio commestibile; Uno dei suoi servizi più noti è il 777; Cerca nelle Definizioni