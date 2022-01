La definizione e la soluzione di: Si sporge ma non cade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUERELA

Significato/Curiosità : Si sporge ma non cade

Episodi di Speciale Scooby (seconda stagione) e pensa che sia una "immagine realistica". Si sporge troppo e cade. Poi improvvisamente l'intera stanza si inclina e cadono tutti, atterrando nella caverna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

