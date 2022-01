La definizione e la soluzione di: Sigla del Gruppo anticrimine tecnologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAT

Significato/Curiosità : Sigla del Gruppo anticrimine tecnologico

Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (in Sigla: CNAIPIC) è l'unità specializzata, interna al Servizio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Un codice personale sigla ; sigla di una rete per Pc; La banca vaticana sigla ; Rivaleggiò a lungo con il Secam sigla ; Un gruppo di isole vicine; La tendenza a staccarsi da un gruppo ; Indica un ben definito gruppo umano; Ex-gruppo rock inglese; __ - Unità anticrimine , serie TV USA; Un tessuto tecnologico ; Neonata azienda in ambito tecnologico ing; Il divario tecnologico ; Divario tecnologico ;