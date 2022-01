La definizione e la soluzione di: Gabbia per polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIA

Significato/Curiosità : Gabbia per polli

pollicoltura (reindirizzamento da Allevamento dei polli) anche pollicultura) è l'attività consistente nell'allevamento di polli o galline per la produzione di carne, uova o animali vivi (pulcini o riproduttori) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con gabbia; polli; Una gabbia per le galline; Grande gabbia per uccelli; gabbia a stecche rade; Si tengono in gabbia ; Simbolo di millesimo di polli ce; Racchiudono il polli ne; Il polli ce che condanna; Si usa per trasportare polli ; Cerca nelle Definizioni