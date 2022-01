La definizione e la soluzione di: Un film come Mamma mia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUSICAL

Significato/Curiosità : Un film come Mamma mia!

Mamma mia! (film) Mamma mia! è un film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 gennaio 2022

Altre definizioni con film; come; mamma; In un noto film della Disney si chiama Ariel; Marlee premio Oscar col film Figli di un dio minore; Un attrice nel cast del film Ma che bella sorpresa; Spike, il regista statunitense del film Miracolo a Sant Anna; È come dire untuosa; Confezionato come un libro; Pittori come Canaletto; Bianca... come una Via celeste; Tre in mamma ; La Seyfried insieme a Meryl Streep in mamma Mia; Lo sono le cocche di mamma ; La “mamma ”... degli Abba; Cerca nelle Definizioni