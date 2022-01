La definizione e la soluzione di: Uva bianca da tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARESANA

Significato/Curiosità : Uva bianca da tavola

Uva (Sicilia e Puglia) . Tra le principali varietà di uva da tavola: Italia, Vittoria, Regina, per le uve bianche; Moscato d'Amburgo, Red Globe e Rosada per le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con bianca; tavola; Tratto di terreno sempre imbianca to; Quella bianca non spara; bianca ... è tagliente; La Dick balena bianca ; tavola in tre lettere; Si macina a tavola ; Lo sono fluoro e bromo nella tavola periodica; Custodiva la tavola delle Leggi: Arca dell __; Cerca nelle Definizioni