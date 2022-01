La definizione e la soluzione di: Una grande massa di ghiaccio galleggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ICEBERG

Significato/Curiosità : Una grande massa di ghiaccio galleggiante

Banchisa (reindirizzamento da ghiaccio marino) La banchisa (detta anche ghiaccio marino, banchiglia e pack) è una massa di ghiaccio galleggiante, dallo spessore raramente superiore ai 3m, che si forma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

