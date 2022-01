La definizione e la soluzione di: Studio del rapporto tra gli esseri viventi e l ambiente in cui vivono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECOLOGIA

Significato/Curiosità : Studio del rapporto tra gli esseri viventi e l ambiente in cui vivono

ambiente (biologia) L'ambiente naturale comprende tutte le cose viventi e non viventi che si verificano in modo naturale, il che significa in questo caso non artificiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

