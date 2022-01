La definizione e la soluzione di: Sigla di una rete per Pc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LAN

Significato/Curiosità : Sigla di una rete per Pc

RJ-45 (categoria Senza fonti - protocolli di rete) telefonici e di trasmissione dati. Questa Sigla è comunemente utilizzata per indicare il connettore utilizzato nei cablaggi di rete; si tratta di un uso improprio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con sigla; rete; La banca vaticana sigla ; Rivaleggiò a lungo con il Secam sigla ; sigla calcistica europea; Ha i Caschi blu sigla ; Un interprete di Cotton Club; Uno sport con la rete ; Sono pieni di prete se; Tutina con le brete lle; Cerca nelle Definizioni