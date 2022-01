La definizione e la soluzione di: Lo è ogni organismo che ha bisogno di ossigeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANAEROBIO

Significato/Curiosità : Lo e ogni organismo che ha bisogno di ossigeno

organismo vivente Disambiguazione – "organismo" rimanda qui. Se stai cercando il significato di organizzazione, vedi Organizzazione. Un organismo vivente è un'entità, unicellulare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con ogni; organismo; bisogno; ossigeno; In ogni dove; È dietro ogni automobile; ogni debitore garantisce la propria; Incogni ta delle equazioni; Contiene le informazioni genetiche di ogni organismo ; Un organismo come una pianta o un albero; Tollerabile dall organismo ; Nutre un organismo ; Non bisogno so di cure; Poveri, bisogno si; Dar da bere a chi ne ha bisogno ; Lo si trova nel bisogno ; Vita senza ossigeno ; Pigmento contenente ferro che trasporta l ossigeno nel sangue; Microrganismi che vivono senza ossigeno ; La circolazione del sangue ricco di ossigeno ; Cerca nelle Definizioni