Soluzione 9 lettere : AROMATICI

Significato/Curiosità : Odorosi come spezie

Profumo (sezione spezie) ingredienti fondamentali del profumo sono sostanze odorose sintetiche e naturali ricavate da fiori, frutti, spezie, cortecce, resine, foglie, erbe, muschi, bacche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con odorosi; come; spezie; Un albero dai fiori molto odorosi ; Fiori odorosi ssimi; Fiori gialli odorosi ssimi; Albero dai fiori odorosi ; Dritto come uno spino; Divisioni amministrative come l Essex e il Suffolk; Pittore come Ligabue; Ostacolati come certi amori; Conditi con spezie ; L oro rosso delle spezie ; Caratterizza le spezie | Martedì 30 novembre 2021; Insaporiti con sughi o spezie ; Cerca nelle Definizioni