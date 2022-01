La definizione e la soluzione di: Molte vivono ad Apia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMOANE

molte sono... innocenti; Precedeva molte date; Gruppo d alimenti esclusi da molte diete; È interna in molte aziende; Studio del rapporto tra gli esseri viventi e l ambiente in cui vivono ; Molti vivono nello Utah; vivono nel Nuovo Mondo; vivono per mangiare; Ramoscello per trapia nti; Producono verdure e vegetali da trapia ntare; Una terapia per esauriti; Una terapia per i traumi;