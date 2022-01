La definizione e la soluzione di: Materia per seminaristi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEOLOGIA

Significato/Curiosità : Materia per seminaristi

Seminario (reindirizzamento da seminaristi) candidati al presbiterato. Gli studenti del seminario sono chiamati seminaristi. I seminaristi vi ricevono preparazione culturale (principalmente filosofia e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con materia; seminaristi; materia prima per colonne; Rivestiti con materia le isolante; La materia prima di Impruneta; materia le per piste sportive; Cerca nelle Definizioni