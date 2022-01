La definizione e la soluzione di: L esplosione con cui ha avuto inizio l universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIG BANG

Significato/Curiosità : L esplosione con cui ha avuto inizio l universo

Storia dell'universo Crunch. Quello stazionario che comporta un universo statico, che non cambia. Quello aperto che prevede un universo che tende ad espandersi all'infinito. Einstein ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

