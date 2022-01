La definizione e la soluzione di: Le due parti verticali dei vani delle porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIPITI

Significato/Curiosità : Le due parti verticali dei vani delle porte

Infisso (architettura) L'infisso è il telaio su cui sono fissate le parti apribili, dette ante o partite, di finestre, porte ecc., oppure i vetri o i pannelli di un serramento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

