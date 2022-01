La definizione e la soluzione di: Dritto come uno spino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRTO

Significato/Curiosità : Dritto come uno spino

Paliurus spina-christi cappellini, spino soldini, spino gatto, spina marruca, spino nero, spino crocefisso. A Bari è chiamato: "pane de Criste". Il nome spina-christi ricorda come i suoi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con dritto; come; spino; Filare dritto ; Vi può finire chi non riga dritto ; Insieme al dritto nel tennis; Abito femminile semplice e dritto ; Odorosi come spezie; Divisioni amministrative come l Essex e il Suffolk; Pittore come Ligabue; Ostacolati come certi amori; Rigidi, spino si; Aiole odorose e spino se; Gli animali più spino si; spino si, aculeati; Cerca nelle Definizioni