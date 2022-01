La definizione e la soluzione di: Digiuno prolungato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INEDIA

Digiuno mentre il Digiuno umido assume solo alimenti solidi. La medicina considera dannoso e pericoloso per la salute un Digiuno prolungato. Un Digiuno eccessivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con digiuno; prolungato; L ha vuota chi è a digiuno ; Lo è chi digiuno ; Il mese del digiuno per i Musulmani; Non lavora mai a digiuno ; Digiuno prolungato ... di cui si può morire; prolungato , che non si esaurisce in tempi brevi; Abbaio forte e prolungato ; prolungato temporalmente;