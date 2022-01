La definizione e la soluzione di: Certi sono a rotelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PATTINI

Significato/Curiosità : Certi sono a rotelle

Sucuk fagioli e in Certi pasticci di alcune regioni turche. In Bulgaria, il sucuk crudo affettato si serve con la rakia o con altre bevande a alta gradazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 gennaio 2022

Altre definizioni con certi; sono; rotelle; Lo sono certi vini maturati in piccole botti; Sostituisce la tenda in certi campeggi; Ostacolati come certi amori; Aumentato... come certi prezzi; Ce ne sono di botanici; Possono fornire carbone oppure diamanti; Lo sono gli accordi che interessano più Paesi; Possono diventare reti; La poltroncina con le rotelle per i bimbi; Non a posto... con le rotelle ; La poltroncina con rotelle per i bimbi; C'è quella a rotelle ; Cerca nelle Definizioni