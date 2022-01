La definizione e la soluzione di: Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINER

Significato/Curiosità : Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio

esplorazione di Marte principale: Marte (astronomia). L'esplorazione di Marte è una parte importante delle missioni di esplorazione spaziale dell'Unione Sovietica e della Federazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

