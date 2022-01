La definizione e la soluzione di: Rileva ostacoli subacquei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosità : Rileva ostacoli subacquei

Sonar (sezione Sistemi direttivi subacquei) identificate come: sistemi direttivi subacquei discriminazione angolare nella scoperta sonar Un sistema direttivo subacqueo è parte essenziale di un sonar ed ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

