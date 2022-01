La definizione e la soluzione di: Non attivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INOPEROSI

Significato/Curiosità : Non attivi

Fanghi attivi I fanghi attivi (o fanghi attivati) sono una sospensione in acqua di biomassa attiva (batteri saprofiti, protozoi, amebe, rotiferi e altri microrganismi) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

