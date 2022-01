La definizione e la soluzione di: Navi da carico dei Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ONERARIE

Significato/Curiosità : Navi da carico dei Romani

Navi di Nemi Le Navi di Nemi erano due Navi imperiali romane attribuibili all'imperatore Caligola, affondate sul fondo del lago di Nemi, recuperate in una impresa archeologica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con navi; carico; romani; navi ga all inizio; L occhio per chi navi ga sott acqua; Rodono il legno delle navi ; Segnali per i navi ganti; Ridurre il carico fiscale; Incarico temporaneo; Lo è l allenatore rimosso anzitempo dall incarico ; Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice; Parte delle generalità degli antichi romani ; Lo Stato tra la romani a e la Grecia; Il capostipite dei romani ; Antichi legionari romani ; Cerca nelle Definizioni