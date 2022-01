La definizione e la soluzione di: Sa manovrare le truppe nella maniera più opportuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRATEGA

Significato/Curiosità : Sa manovrare le truppe nella maniera piu opportuna

Altre definizioni con manovrare; truppe; nella; maniera; opportuna; Relé elettromagnetici usati per manovrare a distanza; Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele; manovrare i comandi; Astuto nel manovrare ; Un ordigno da truppe d assalto; Le truppe a piedi come gli alpini e i bersaglieri; I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus; truppe di rincalzo; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; Le prime nella pesca; Avanzati nella carriera; Sono... pari nella forza; Contegni maniera ti; In maniera molto precisa; In maniera favorevole; Mutano manie in maniera ; L’inopportuna rivelazione di parti della trama di un film; Modificare opportuna mente qualcosa; Lo è un'arma inopportuna ... per la legge!; Frase inopportuna ; Cerca nelle Definizioni