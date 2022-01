La definizione e la soluzione di: Si leggono in Cile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IL

Significato/Curiosità : Si leggono in Cile

Lingua spagnola parlanti portoghese leggono e capiscono lo spagnolo con molta facilità, mentre gli ispanofoni sono capaci di leggere quasi tutto in portoghese ma capiscono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

