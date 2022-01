La definizione e la soluzione di: Lamentela continua e fastidiosa... ad Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : PIANTO GRECO

Significato/Curiosità : Lamentela continua e fastidiosa... ad Atene

Terremoto di Messina del 1908 (reindirizzamento da Terremoto di Messina e Reggio) sottovalutate le proporzioni della catastrofe, le liquidò come "l'ennesima fastidiosa Lamentela meridionale per il crollo di qualche comignolo!". A Roma i quotidiani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con lamentela; continua; fastidiosa; atene; lamentela , piagnucolio; Melodia lenta e monotona... come una lamentela ; Una lamentela ; lamentela insistente; Macchina che genera energia elettrica a corrente continua ; Prati tenuti continua mente bagnati; Uno scambio continua tivo di lettere; La corrente che non è continua ; Disagevole, fastidiosa ; fastidiosa , molesta; fastidiosa , noiosa; fastidiosa come una monella; Vi sbarcano i crocieristi che si recano ad atene ; Si discute nell atene o; Oppose per quasi 30 anni atene e Sparta; Antico porto di atene ; Cerca nelle Definizioni