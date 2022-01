La definizione e la soluzione di: Hanno funzioni di comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAPI

Significato/Curiosità : Hanno funzioni di comando

Ufficiale (forze armate) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) specifica posizione gerarchica militare, tipicamente addetta alla funzione di comando in seno a una forza armata e munita della necessaria autorità sull'unità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 gennaio 2022

Altre definizioni con hanno; funzioni; comando; Le hanno lepre e cervo; Le hanno Renzo ed Elio; hanno i capelli a zero; hanno sempre ragione; Lo è un congegno che simula le funzioni viventi; Sospendere le funzioni vitali col freddo; L ingiallimento dovuto a disfunzioni epatiche; funzioni religiose; Un dispositivo per il comando degli aerei da terra; Segue Avanti in un comando militare; Nelle navi c è quella di comando ; Se è automatico si apre col telecomando dall auto; Cerca nelle Definizioni